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Как сообщает в своем материале Sky News, последствия пандемии инфекционного заболевания SARS-CoV-2 население планеты продолжает ощущать до сих пор. В основном люди жаловались на депрессию, выпадение волос и другие неприятные симптомы.

Авторы материалы со ссылкой на новое исследование ученых из США сообщают, что коронавирус может вызывать также и долгосрочные проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые могут выражаться в диареи, запоре, вздутии живота, хроническом кислотном рефлюксы и болях в животе.

Сообщается, что ученые проанализировали медицинские данные более 11,6 миллионов пациентов, 154 тысячи из которых переболели вирусом COVID-19 с марта 2020 по январь 2021 года. Данные этих пациентов сравнили с 5,6 миллионами человек, не болевших в это время, а также с данными 5,8 миллионами человек, собранными до начала пандемии.

Согласно результатам исследований оказалось, что люди, переболевшие вирусом COVID-19, испытывали больше проблем со своим кишечником, чем люди не болевшие вирусом вовсе или среднестатистический человек до начала пандемии.

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