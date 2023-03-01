Ситуация под Артемовском (украинское название Бахмут) для ВСУ очень сложная. Причем дела у украинских бойцов гораздо хуже, нежели об этом говорят киевские власти. Такую информацию сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

Журналисты процитировали одного из бойцов ВСУ, который заявил, что к сообщениям со стороны властей необходимо «добавить еще 100% сложности» в Бахмуте. Причем это касается всех направлений в городе, но самые ожесточенные бои проходят с северной стороны.

Он также подчеркнул, что бойцы прекрасно понимают необходимость удержания города, чтобы выиграть время для весеннего контрнаступления. «Мы не можем сдать город без боя», – сказал он. Другой военный ВСУ рассказал, что боевые действия под Артемовском ни с чем сравнить нельзя, кроме как с «адом».

Ожесточенные сражения между российскими силами и украинскими боевиками продолжаются как под Артемовском, так и в самом городе. Согласно сообщению бойцов ЧВК «Вагнер», они практически дошли до центра населенного пункта.