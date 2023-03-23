Украинские Вооруженные силы продолжают бомбить поселения с мирными жителями в южном направлении, а глава страны Владимир Зеленский не прекращает говорить, что его войска возьмут Крым.

Александр Ситников, военный обозреватель, ссылаясь на слова экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, сообщил, что боевики ВСУ совершат попытку наступления на российские позиции на левом берегу Днепра уже в следующем месяце.

Из-за угрозы наступления со стороны ВСУ ведется укрепление линии обороны. Есть предположения, что националисты нанесут удары по Херсонской области. При этом основу отряда десантников, которые командование готовит для высадки, будут составлять военные НАТО, которые воюют на стороне Украины в качестве наемников.