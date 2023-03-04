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Как следует из материала обозревателя издания «Свободная пресса» Александра Ситникова, вооруженные силы Украины оставили для защиты населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) свои подразделения, полностью укомплектованные молодыми мобилизованными парнями и мужчинами преклонного возраста.

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеобращение к украинскому президенту Зеленскому с призывом дать команду подразделениям украинской армии покинуть территорию населенного пункта, чтобы они имели возможность сохранить свои жизни, прежде чем передовые отряды «музыкантов» пойдут на его штурм. Также он показал солдат ВСУ, попавших в плен к штурмовым группам. Однако официального распоряжения командования ВСУ о выводе своих подразделений из Артемовска так и не последовало.

По словам известного командира ВСУ Роберта Бровди, его подразделение под названием «Птахи Мадьяра» в срочном порядке начали эвакуацию из Артемовска после получения соответствующего приказа от вышестоящего руководства ВСУ. Таким образом, киевский режим выводит все боеспособные части из населенного пункта, оставляя в городе только необученных мобилизованных бойцов. По словам Ситникова, такой же сценарий командование ВСУ применило и при оставлении Северодонецка и Лисичанска, когда рядовых солдат украинской армии оставили в городе на убой без возможности организованного отхода.

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