В российском Минобороны рассказали об успешном применении огнеметных систем ТОС «Солнцепек» в зоне СВО на Украине. Они эффективны для прикрытия работы мотострелковых подразделений РФ.

Александр Ситников, обозреватель портала «Свободная Пресса», пояснил, почему «Солнцепеки» называют оружием «из ада».

С его слов, огнеметную систему модернизировали и теперь она способна уничтожать заданные цели на расстояние около десяти километров. О поступлении новых ракет сообщили сразу несколько официальных каналов Телеграм.

Эксперт отметил, что ранее дальность «Солнцепеков» составляла около 6 км. Таким образом, залп из 24 ракет, которые в общей сложности имеют вес около 214 кг, мог полностью уничтожить живую силу неприятеля на территории более 40 кв. метров.