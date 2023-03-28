ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В российском Минобороны рассказали об успешном применении огнеметных систем ТОС «Солнцепек» в зоне СВО на Украине. Они эффективны для прикрытия работы мотострелковых подразделений РФ.

Александр Ситников, обозреватель портала «Свободная Пресса», пояснил, почему «Солнцепеки» называют оружием «из ада».

С его слов, огнеметную систему модернизировали и теперь она способна уничтожать заданные цели на расстояние около десяти километров. О поступлении новых ракет сообщили сразу несколько официальных каналов Телеграм.

Эксперт отметил, что ранее дальность «Солнцепеков» составляла около 6 км. Таким образом, залп из 24 ракет, которые в общей сложности имеют вес около 214 кг, мог полностью уничтожить живую силу неприятеля на территории более 40 кв. метров.

Вам может понравиться

ВС РФ остановили движение колонны украинской бронетехники на Запорожском направлении

Военнослужащие РФ предотвратили попытку перемещения украинской колонны с боевой бронированной техникой. Она направлялась из населенного пункта Лукьяновское в сторону Запорожья. Об этом проинформировал Александр Гордеев, возглавляющий пресс-центр российской военной группировки

Newsweek: Российские системы «Зоопарк» на Украине показали себя мощнее радаров Firefinder из США

В американском еженедельнике Newsweek эксперты сравнили радары для обнаружения артиллерийского огня и позиций противника серии «Зоопарк» с их примерными аналогами Firefinder, поставленными Украине в качестве «военной помощи» от США, и

19FortyFive: Новый истребитель-невидимка Турции готов взлететь в 2023 году

Турция твердо выдержала давление США в вопросе приобретения российских систем ПВО С-400, а после того, как Вашингтон исключил Анкару из совместной программы ударных истребителей F-35, делает ставку на производство собственных