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Как утверждает военный эксперт Владислав Шурыгин, впереди российскую армию ожидает серьезная и масштабная битва. Для предстоящего весеннего контрнаступления противник бросит все свои силы и вооружения. Как считают на Западе, у Киева остался только один шанс взять реванш. И если вдруг анонсированное весеннее наступление украинских сил провалится, то наскрести средств для новых военных действий у Зеленского больше не выйдет.

По словам президента Чехии, весеннее контрнаступление ВСУ является основным и решающим за все время конфликта на Украине. Он подчеркнул, что у ВСУ будет только лишь одна попытка. И если они проиграют, то больше не будут иметь возможности получить от Запада новое вооружение.

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал данное заявление словами: «Запасы жизней, как в игре, заканчиваются. Скоро game is over». Он подчеркнул, что вся Европа уже в курсе, что ВСУ скоро придет конец.

А вот командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что самое главное для российской армии – не дать противнику ни капли успеха. Именно поэтому ВС России ежедневно подготавливают мобилизованные резервы.

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