Специалист в военных вопросах Владислав Шурыгин рассказал о боеприпасах с обедненным ураном, которые были обещаны киевскому режиму Британией. Напомним, что заместитель руководителя Министерства обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о передаче соответствующих снарядов Украине.

По словам эксперта, такие снаряды практически идентичны с классическими боеприпасами. Но вместо стандартной головки установлен лом из очень прочного материала. Данные боеприпасы используются для нанесения ударов по танкам и другим бронемашинам. Опасность таких снарядов заключает в том, что после взрыва образуется урановая пыль. Она негативно влияет на организм человека, животных и окружающую среду в целом.

Стоит отметить, что использование подобных снарядов не запрещено международными конвенциями, однако их опасность уже была доказана. Согласно исследованиям Суада Аль-Аззави, специалиста из Колорадской горной школы США после применения снарядов с обедненным ураном и фосфором во время конфликтов в Югославии и Ираке повысилось число онкологических заболеваний.