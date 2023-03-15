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Пилот истребителя Су-27, поспособствовавший падению американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, получит вознаграждение от российских околовоенных Телеграм-каналов и военкоров, собравших средства. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт подчеркнул, что российский летчик получит миллион рублей, новое обмундирование, часы и еще сто тысяч сверху от подразделений, связанных с БПЛА. Также пилоту передадут носимый аварийный запас нового образца.

Шурыгин отметил, что стоимость американского беспилотника может составлять от 23 до 56 миллионов долларов. По словам эксперта, инцидент с потерей американцами БПЛА MQ-9 Reaper уже случался ранее. Еще в 2019-2020 годах в Ливии были уничтожены два дрона MQ-9 (американский и итальянский). Согласно неофициальным данным, аппараты были уничтожены бойцами ЧВК «Вагнер».

В Сети появилась запись радиопереговоров российских моряков, согласно которой были подняты обломки американского беспилотника. Однако данная информация не является подтвержденной. В правительстве США обеспокоены тем, что, получив обломки аппарата MQ-9 Reaper, Россия завладеет секретными американскими технологиями.

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