Борис Рожин, военный эксперт, рассказал, что формирования «Вагнера» успешно наступают в промзоне предприятия АЗОМ, что находится в Артемовске. При этом украинское командование продолжает бросать в зону боевых действий подкрепление, которое должно приостановить наступление сил РФ.

Эксперт написал в своем канале Телеграм, что вчера «вагнеровцы» взяли под контроль «Востокмаш», а сегодня движутся по заводу АЗОМ. Зафиксировано и продвижение в сторону центра города со стороны Забахмутки.

Значимых изменений в других направлениях в Артемовске нет. Рожин отметил, что украинские силы увеличили давление на позиции военных РФ в направлении Орехово-Васильевки, Хромово и Богдановки.

Также сообщалось, что ВСУ готовятся пойти в контрнаступление в Артемовске.