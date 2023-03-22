Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу дал свой комментарий, касаемо намерения британцев передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, пройден еще один рубеж по приближению к возможности начала ядерного конфликта.

Шойгу заявил журналистам, что «пройдена еще одна ступенька, а их осталось всем меньше и меньше». На вопрос журналистов, означает ли решение британцев по передаче Киеву оружия с обедненным ураном то, что применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта станет возможным, Шойгу ответил, что не случайно упомянул о ступенях, которых осталось совсем немного.

По словам министра обороны, своими намерениями Соединенное Королевство побуждает Российскую Федерацию к серьезным решениям относительно того, каков будет ответ на подобные действия.

Касательно вопросов журналистов о том, чем же закончится специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу ответил, что любой вооруженный конфликт по итогу заканчивается миром.