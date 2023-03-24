Вооруженные силы Украины продолжают атаковать приграничные территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Курской области российскими военнослужащими был уничтожен украинский дрон с подвешенным боеприпасом, который летел в направлении российских пограничников.

Как следует из сообщения Телеграм-канала SHOT, бойцы ВС РФ смогли перехватить украинский беспилотник, летевший в направлении позиций российских пограничников, расположенных в Курской области. Сообщается, что к беспилотному летательному аппарату был прикреплен боеприпас.

Однако планы противника по совершению очередной диверсии на приграничной территории были пресечены российскими военнослужащими. Они смогли посадить беспилотник вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья. Сообщается, что впоследствии беспилотный летательный аппарат ВСУ, оснащенный боеприпасом, был ликвидирован на месте.