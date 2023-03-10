В небе над Новой Москвой было замечено четыре неопознанных летательных аппарата. Об это стало известно из публикации Телеграм-канала SHOT со ссылкой на местных работников правоохранительных органов.

Как следует из публикации, сотрудники полиции, выполнявшие патрулирование улиц в Новой Москве в ночь на пятницу, увидели в небе несколько летательных аппаратов. Правоохранители обнаружили неопознанные летательные аппараты в районе зоопарка «Планета обезьян». В настоящий момент, как следует из публикации, сотрудники правоохранительных органов устанавливают принадлежность замеченных летательных объектов.

Напомним, что местные жители таких российских регионов, как Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Пермь видели в небе падающий светящийся объект, напоминающий метеорит. Сообщается, что в то время над данными регионами был отмечен пик периода сближения с метеоритным потоком Леониды, чем и объясняется увиденное местными жителями.