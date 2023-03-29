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Украинский дрон снова атаковал объект на территории российского региона. Удар пришелся по газонасосной станции, расположенной в Белгороде. Об этом пишет канал Телеграм SHOT.

По сведениям источника, беспилотник, выпущенный украинскими Вооруженными силами, был начинен взрывчаткой. Однако он был нацелен на пустой резервуар на белгородской газонасосной станции, по этой причине взрыва не было. Жертв и пострадавших в результате инцидента также нет.

По предварительным данным, украинский дрон залетел на российскую территорию со стороны Волчанска. Его тип пока не определен. Сообщается, что обломки беспилотника после падения повредили резервуар.

Ранее, 21 марта, ВСУ при помощи беспилотника попытались взорвать нефтеперекачивающую станцию на нефтепроводе «Дружба», которя находится в Брянской области.

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