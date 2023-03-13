Группа психологов из Лондонского университета Саут-Бэнк провела исследование, в результате которого было установлено, что длительное воздержание от мастурбации может привести к затяжной депрессии или даже стать причиной самоубийства. Результаты исследования английских ученых были опубликованы в журнале Sexulities.

Группа психологов решила исследовать влияние на организм человека воздержания от мастурбации из-за популярности онлайн-сообществ, которые считают отказ от просмотра порнографии и мастурбации полезными для организма. Последователи данных сообществ уверены, что воздержание позволяет улучшить здоровье организма и «перезагрузиться» ментально.

В исследовании приняло участие в общей сложности 417 мужчин, 257 из которых воздерживались от мастурбации. После чего исследователи провели психологическую оценку всех участников эксперимента. Оказалось, что 29% мужчин, которые хотя бы один раз сорвались, испытывали депрессивное состояние и хотели покончить с жизнью.

Таким образом, английские ученые пришли к выводу, что участие в сообществе по воздержанию от мастурбации из-за обеспокоенности чрезмерным просмотром порнографии не способствует решению проблемы. Психологи посоветовали таким людям обратиться к специалисту для решения проблемы депрессии и тревоги, которые обычно и являются причиной данной проблемы.