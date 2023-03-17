В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные сражения по всей линии фронта, в ходе которых российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу. Пример очередного подвига российского солдата на фронте был опубликован в Телеграм-канале «Старше Эдды».

Авторы канала опубликовали кадры, на которых был запечатлен подвиг российского бойца штурмового отряда Александра Мальцева, призванного в ряды вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации 14 октября 2022 года. 10 марта российский штурмовик, несмотря на плотный огонь украинских боевиков, смог в одиночку проникнуть в траншею противника, ликвидировать троих из них, а двоих взять в плен.

Сообщается, что уже 13 марта в ходе боевых действий рядовой Мальцев погиб на фронте. Трагические события произошли на участке фронта Сватово-Кременная. В настоящий момент идет подготовка всех необходимых документов для представлении рядового ВС РФ Мальцева А. В. к награде «Героя России» посмертно.