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Ожесточенные боевые действия продолжаются в населенном пункте Бахмут (ранее Артемовск) и его окрестностях. Штурмовые группы российских сил смогли освободить поселок Дубово-Васильевка, но ситуация на данном направлении остается очень сложной. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Тяжелые бои идут, как в самом городе, так и в его окрестностях. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярных частей вооруженных сил Российской Федерации продолжают окружать Бахмут, чтобы отрезать защищающий город гарнизон ВСУ от снабжения. Однако ВСУ предпринимают постоянные попытки контратаковать по всей линии боевого соприкосновения, но пока безуспешно.

Наиболее ожесточенные боевые действия на сегодняшний день отмечены в южных кварталах города. Сообщается, что российские артиллеристы работают по мощному укрепрайону украинской армии, расположенному на пересечении улиц Корсунского и Чайковского. В штурме города принимает участие и армейская штурмовая авиация ВС РФ.

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