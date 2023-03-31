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На территории Артемовска (укр. название Бахмут) выпало много снега. Это один из самых крупных снегопадов в регионе за последние десять лет. Удивительно, что он прошел в самом конце марта.

Из-за больших сугробов украинские позиции оказались закопаны в снегу на несколько метров. Наличие такого количества снега с одной стороны усложняет задачу по ведению огня, а с другой стороны хорошо защищает, так как является отличной маскировкой.

Из-за обилия снега ведение боевых действий замедлено, сложнее всего приходится пехоте. Такие климатические условия могут замедлить и наступление российских подразделений на территории города.

Жалуются на проблемы и украинские военные, им сложно передвигаться по дорогам и есть риск потерять еще больше боевой техники.

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