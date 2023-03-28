Совсем недавно Си Цзьньпин приезжал в Москву. При этом для поездки был выбран очень подходящий момент. Если сейчас дружба между КНДР и Россией кажется очень крепкой, то 60 лет назад все было наоборот, пишет «Московский Комсомолец».

В 1963 году между Китаем и Советским Союзом было серьезное противостояние. В письмах между лидерами стран явно просматривались идеологические разногласия.

Китай выдвигал обвинения в сторону СССР в том, что он отходит от идеи марксизма-ленинизма, а также изменяет интересам народа.

Серьезная вражда между странами началась при разработке совместного ядерного проекта. Атомная отрасль в КНДР была развита только благодаря советским специалистам. Через некоторое время Хрущев засомневался, нужно ли передавать Китаю советские ядерные технологии. Это произошло после того, как китайцы подобрали американскую ядерную ракету и отказались передавать ее Советскому Союзу для изучения.