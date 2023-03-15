Россия способна «вывести из строя» весь совокупный парк ВВС европейских стран-членов НАТО в случае потенциального крупномасштабного конфликта, если при этом США втянутся в конфликт с Китаем. Такой вывод делает новое исследование британского Королевского института объединенных служб (RUSI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В недавно обнародованном документе аналитиков RUSI рассматриваются три проблемы, с которыми сталкиваются европейские военно-воздушные силы НАТО в случае возможного прямого военного конфликта с Россией.

Во-первых это текущая уязвимость авиабаз НАТО при имеющемся небольшом количестве аэродромов с сосредоточенными самолетами и «ограниченными укрепленными укрытиями», что делают их легкой мишенью для российских ракетных ударов большой дальности. Таким образом, российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 или корабельные крылатые ракеты 3М54-1 «Калибр» способны эффективно поражать европейские цели, выводя из строя их ВВС.

Помимо этого, отмечены следующие текущие недостатки ВВС европейских стран-членов НАТО: в готовности летных экипажей НАТО к интенсивным боям и потребность в новых технических возможностях по подавлению и уничтожению средств ПВО противника и соответствующих запасах боеприпасов.

Как указывают аналитики RUSI, «Россия останется противником в обозримом будущем» и продолжит перевооружение и восстановление своих войск после прекращения боевых действий на Украине… В геополитических интересах Китая отвести ресурсы и внимание США и Европы от Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому Китай, скорее всего, поможет России перевооружиться, как только на Украине будет достигнуто прекращение огня. Это значительно повысит уровень угрозы, которую Россия может представлять в среднесрочной перспективе.

«Китайская военная угроза», согласно оценкам RUSI, «означает меньшее количество военных активов США, доступных для поддержки Европы в кризисной ситуации». Однако почти все европейские военно-воздушные силы, включая британские Королевские ВВС, «в настоящее время не обладают многими критически важными возможностями, необходимыми для надежной возможности завоевать и использовать превосходство в воздухе над любым государством-противником с современными наземными системами ПВО и долговременными средствами защиты от дальнего удара».

Поясняется, что такая ситуация сложилась из-за десятилетий приоритетов миссий «охраны воздушного пространства» в мирное время или непосредственной поддержки с воздуха «в операциях против повстанческих групп».

«Швеция и Финляндия представляют собой примеры ВВС, которые в настоящее время сохраняют гораздо менее уязвимое положение, чем большинство европейских военно-воздушных сил НАТО. Не все аспекты их оборудования или практики могут быть приняты повсеместно, но очень многое может стать полезным», – считают британские военные аналитики.

В настоящий момент европейские военно-воздушные силы НАТО имеют на вооружении такие системы, как GBU-53/B Stormbreaker, SPEAR 3 и AARGM-ER, стелс-истребители пятого поколения, такие как F-35, и истребители поколения 4++, такие как Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. «Однако все это – дорогостоящие возможности, которые должны быть развернуты в значительном количестве и регулярно тренироваться и отрабатываться в масштабе в составе объединенных сил, чтобы быть достаточно боеспособными», – говорится в документе RUSI.

Однако, это влечет за собой огромные финансовые затраты и широкомасштабные экономические меры, приводящие к социально-политическим последствиям. Это означает, что Европе придется найти выход из фазы деиндустриализации и энергетического кризиса, возникшего в основном из-за их собственного эмбарго на закупки нефти и газа в России после введения санкций.