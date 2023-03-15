В то время как использование Россией гиперзвуковых ракет на Украине привлекает внимание всего мира, представители Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США считают, что Китай уже опережает Россию в разработке отдельных видов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Bloomberg. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пол Фрейстлер, главный научный сотрудник аналитического отдела РУМО США, заявил на слушаниях подкомитета Палаты представителей по вооруженным силам, что Китай добился значительных успехов в разработке технологий и возможностей гиперзвуковых ракет, как с обычными, так и с и ядерными боеголовками. Возможно, что Китай уже развернул полностью боеготовое подобное оружие, способное поражать базы США в Тихом океане.

Кроме того, Китай также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая испытывается с 2014 года. В июле 2021 года китайское гиперзвуковое оружие успешно облетело по орбите земной шар во время системных испытаний, в результате чего в Пентагоне сравнили это событие с началом космической гонки 1950-х годов с Советским Союзом.

«Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай в целом уже лидирует по отношению к России как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем», – сказал конгрессменам Фрейстлер.

По его словам, Академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические системы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха. Согласно данным Исследовательской службы Конгресса и РУМО США, Китай имеет в своем распоряжении два военно-исследовательских центра гиперзвукового оружия с не менее чем 21 эксплуатируемой платформой.

DF-17 – баллистическая ракета средней дальности, наиболее известная и важная часть гиперзвукового арсенала Китая. При дальности до 2500 км ракета может запускаться с мобильной транспортной пусковой установки-тягача и нести как стандартную боеголовку, так и боевой блок с гиперзвуковым ускорителем.

Кроме того, Китай также обладает межконтинентальной баллистической ракетой DF-41, оснащенной гиперзвуковым планирующим аппаратом. По сообщениям китайских СМИ, ракета DF-41 может нести около десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения с радиусом действия более 14 000 километров, что позволяет поражать любую точку на Земле.

Пекин также разработал прототип гиперзвукового самолета под названием «Синкун-2» («Звездное небо-2»), который может нести ядерные ракеты со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука.

У России в настоящее время есть также три боевые системы, в том числе оружие морского базирования – корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» с дальностью до 1000 км и максимальной скоростью 8 Маха. Согласно новостным сообщениям, в ходе проводимой специальной военной операции Россия обстреляла гиперзвуковыми ракетами несколько целей на Украине, в том числе на минувшей неделе.

В последнем случае, по всей вероятности, применялось около шести гиперзвуковых ракет «Кинжал» воздушного базирования. «Кинжал» имеет дальность полета около 2000 км и может развивать скорость до 10 Маха. Кроме того, у России есть гиперзвуковой планирующий аппарат «Авангард», который, как утверждается, имеет дальность более 6000 км и рекордную максимальную скорость до 20 Маха.

По словам Фрейстлера, Москва также обнародовала планы по установке гиперзвукового планирующего летательного аппарата на свою межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и в настоящее время работает над новой гиперзвуковой ракетой воздушного базирования (Х-95).

Соединенные Штаты, со своей стороны, в сфере гиперзвукового оружия значительно проигрывают своим ведущим конкурентам, и все еще не объявили о какой-либо боеспособной платформе. ВВС, флот и армия США разрабатывают собственные отдельные системы, а задержка с испытаниями американских гиперзвуковых ракет еще больше увеличивает отставание США от России и Китая.