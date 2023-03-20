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Подразделения вооруженных сил Украины провели очередную попытку «разведки боем» на одном из участков Запорожского направления. Атакующие подразделения ВСУ, усиленные бронированной техникой, были разбиты российскими бойцами на линии фронта. Об этом написал в своем Телеграм-канале специалист в сфере военного дела Борис Рожин.

По его словам, украинские бойцы на бронетехники попытались прорвать линию обороны ВС РФ, атаковав с направления населенного пункта Орехово в сторону Токмака в Запорожской области. На данном участке фронта оборону держат бойцы 291-го мотострелкового полка ВС России.

Сообщается, что российский бойцы вступили в стрелковый бой с украинской штурмовой группой, которая пыталась применить задымление и использовать две установки УР77 для разминирования полей. Также украинская армия применила свою авиацию и реактивные системы залпового огня для поддержки своего наступления.

В итоге атака ВСУ была отбита российскими бойцами. Со стороны украинской штурмовой группы потери составили примерно 25 убитых солдат. Российские бойцы после боя сообщили о двух раненых.

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