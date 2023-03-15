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В Америке прокомментировали крушение разведывательного беспилотника MQ-9, который принадлежал США. Политики на Западе уверяют, что дрон упал из-за того, что его спровоцировали непрофессиональные действия летчика российского истребителя Су-27.

В России же точка зрения прямо противоположная. Тут считают, что все действия российского пилота были точными.

Сообщается, что падение дрона в воды Черного моря нанесло серьезный урон репутации США. Пилот российского самолета показал американским разведчикам, что им нельзя приближаться к границам России. Кроме того, США, как и другие западные страны, заявляют, что не вмешиваются в украинский конфликт.

Что же касается падения беспилотника, то даже американские СМИ заявили, что произошедший инцидент можно расценить как акт агрессии со стороны США в отношении РФ.

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