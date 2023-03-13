Российские вооруженные силы успешно идут в наступление в направлении Красного Лимана.

В одном из боев десантники армии РФ смогли захватить сразу четыре опорных пункта неприятеля, об этом сообщает Дмитрий Зименкин, военный корреспондент издания «Известия».

Военкор находился на передовой и увидел, как российские войска идут вперед по заповедным лесам в краснолиманском направлении. На этом участке 11 и 12 марта было ликвидировано около 10 единиц украинской боевой техники, а также более 190 боевиков ВСУ. Был нанесен удар по двум штабам бригад украинских ВС, рассказали в российском Министерстве обороны.

По мнению экспертов, если российские военные возьмут Красный Лиман, то смогут идти дальше на запад, что позволит подойти к Славянску с фланга. А это последний значимый город и транспортный узел ВСУ в данном направлении.