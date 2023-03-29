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Российские военные начали применять в зоне СВО арктическую версию зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» еще зимой.

Модификация, разработанная оружейниками из Ижевска на случай экстремально низких температур, смонтирована на шасси двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30.

Если сравнивать с классической боевой машиной, «Тор» для арктических условий применяет рабочие жидкости и материалы, которые способны обеспечить работоспособность даже при температурах ниже 50 градусов.

Зимой на Донбассе не было сильных морозов, но «Тор» эффективно применяется сейчас, в период весенней распутицы и бездорожья. Зенитный ракетный комплекс отлично показывает свои ходовые качества в зоне СВО.

Каждый комплекс вооружен 16 зенитными управляемыми ракетами, и способен самостоятельно отразить авианалет со стороны противника, в том числе путем ведения огонь на ходу.

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