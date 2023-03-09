Вооруженные силы Украины ежедневно наносят сотни ударов из Авдеевки по территории Донецка, из-за чего страдают мирные жители. За последние 8 лет боевики киевского режима сделали из населенного пункта настоящую крепость, сообщают «Известия».

Но сейчас российские формирования постепенно проламывают оборону неприятеля и движутся вперед. При наступлении на Авдеевку активно применяются самоходные установки «Гвоздика».

Их отличает быстрота и маневренность. Один из бойцов РФ рассказал, что эта боевая установка делает до 30 выездов для того, чтобы наносить удары. Механик-водитель самоходной установки с позывным «Шустрый» рассказал, что нет сомнений в том, что российские бойцы войдут на территорию Авдеевки именно на этих САУ. Он отметил, что осталось преодолеть небольшой рубеж.