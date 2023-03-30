Туроператоры предупредили российских граждан, которые едут на отдых в Турцию, об основных способах мошенничества на турецких курортах. О них рассказал Салих Ташчи, представляющий Ассоциацию турагентств на территории Турции.

С его слов, туристы часто попадают в руки мошенников около банкоматов. Они подходят с предложением помочь. Злоумышленники применяют устройства, предварительно установленные в банкомат, и таким образом копируют данные банковских карт путешественников.

Часто туристы лишаются своих личных вещей в ресторанах и кафе.

И еще один распространенный вид мошенничества – это продажа недорогих туров. Эксперт рассказал, что нелегальные туроператоры занижают цены и предлагают услуги экскурсий, транспорта и питания. Но туристы по приезду обнаруживают, что в стоимость не вошли питание и развлечения