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В Минобороны РФ рассказали о самых значимых событиях в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Отмечается, что практически по всей линии боевого соприкосновения идут только позиционные бои.

Самая тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на Донецком направлении. За сутки там было убито более 300 украинских солдат. Также российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники неприятеля, 2 танка и 4 БМП.

Сложная ситуация сложилась для украинцев и на Красно-Лиманском направлении. На других участках украинские националисты несут не такие серьезные потери.

Отмечается, что наши военные эффективно вскрывают и уничтожают системы ПВО Украины. В Сумской области российские зенитчики сбили вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ, а также перехватили ракету «Гром-2».

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