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Военные российской армии в направлении Артемовска ликвидировали украинскую колонну боевой техники. Об этом пишет канал Телеграм «Военкоры «Русской весны».

Сообщается, что для удара были применены РСЗО – реактивные системы залпового огня. Колонна разбита около города Часов Яр, куда командование ВСУ спешно подвозит подкрепление.

На кадрах, которые сняты на месте удара, можно увидеть украинский бронированный автомобиль «Новатор». На нем перемещались боевики ВСУ. Сообщается также о потерях в живой силе неприятеля.

Ранее стало известно, что военные РФ находятся уже рядом с железной дорогой, а также перекрывают автомобильные пути, которые Киев использовал для переброски резервов сначала в Часов Яр, а затем уже в Артемовск.

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