Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы РФ сейчас идут в наступление на участке северо-западнее Авдеевки и пытаются взять город в кольцо.

Сообщается, что украинские боевики вышли из Красногоровки, но пытаются удержать свои позиции около Степового. Они находятся рядом с железнодорожной станцией.

Именно этот железнодорожный путь соединяет Авдеевку с Покровском. Его украинцы использовали для того, чтобы перебрасывать боеприпасы и военную технику.

Теперь российские военные делают все для того, чтобы взять под свой контроль эту железнодорожную станцию, а также село Степовое. Если им удастся перекрыть логистическую цепочку ВСУ в Авдеевке, то далее получится окружить весь район. По этой причине военные РФ ведут наступление и на участке юго-западнее Авдеевки.

Вам может понравиться

IZ: российская армия ликвидировала 22 боевика ВСУ в Херсоне точным артиллерийским ударом

Пункт временной дислокации военнослужащих украинской армии, расположенный на территории поселка Приозерное в Херсонской области, был уничтожен точным ударом российских артиллеристов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в экстренных

В США призвали сбивать самолеты ВКС России после инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper

В США средства массовой информации активно комментируют инцидент, произошедший с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. По словам американских журналистов, данное происшествие является первым столкновением Москвы

Россия вынесла Америке последнее предупреждение из-за крушения дрона MQ-9 Reaper

Военные США опасаются того, что элементы беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море, окажутся не в «тех руках». Скорее всего, Пентагон пересмотрит свою тактику ведения разведки в регионе, что