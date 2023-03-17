Вооруженные силы РФ сейчас идут в наступление на участке северо-западнее Авдеевки и пытаются взять город в кольцо.

Сообщается, что украинские боевики вышли из Красногоровки, но пытаются удержать свои позиции около Степового. Они находятся рядом с железнодорожной станцией.

Именно этот железнодорожный путь соединяет Авдеевку с Покровском. Его украинцы использовали для того, чтобы перебрасывать боеприпасы и военную технику.

Теперь российские военные делают все для того, чтобы взять под свой контроль эту железнодорожную станцию, а также село Степовое. Если им удастся перекрыть логистическую цепочку ВСУ в Авдеевке, то далее получится окружить весь район. По этой причине военные РФ ведут наступление и на участке юго-западнее Авдеевки.