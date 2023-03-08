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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики. Как следует из поступающей с передовой информации, российские войска смогли освободить населенный пункт Веселое, расположенный к северо-востоку от Авдеевки.

Стоит отметить, что расстояние от Веселого до окраин Авдеевки составляет всего 2 километра. Командование ВСУ предприняло попытку контратаковать, чтобы не дать возможности российским штурмовым группам закрепиться на территории поселка. Однако попытка украинской армии не увенчалась успехом.

Перед началом штурма Авдеевки, которую противник за последние восемь лет превратил в огромный укрепрайон, российским штурмовым отрядам необходимо захватить опорный пункт ВСУ, расположенный на одном из терриконов севернее города.

Украинское военное командование направило в данный район 53-ю механизированную бригаду ВСУ, ранее принимавшую участие в боевых действиях в окрестностях Артемовска. Теперь перед бригадой поставлена задача не позволить российским силам завершить окружение Авдеевки.

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