Согласно сообщению РИА Новости, разведчиками Западного военного округа (ЗВО) была обнаружена бронированная техника ВСУ, находящаяся в укрытии. Координаты местоположения были переданы экипажу танка Т-72БЗ, которые огневой мощью из пушечной установки 2А-46М5 125-мм калибра уничтожили вражеский объект.

Журналистам удалось пообщаться с танкистами и пронаблюдать за исполнением их боевых заданий на передовой на Лиманском направлении. Командир танковой роты с позывным «Успех» отметил, что воздушной разведкой была выявлена цель, которой оказалась бронетехника ВСУ в укрытии.

Поэтому перед экипажем танка Т-72БЗ стоит задача уничтожения техники врага. Успех подчеркнул, что главная работа танкистов на данном направлении – уничтожать выявленные цели противника для защиты пехотинцев ВС России, находящихся на рубеже обороны. По его словам, при благоприятных погодных условиях экипаж танка может выезжать до трех раз за день. За один выезд танкисты способны осуществить уничтожение до пяти вражеских целей.