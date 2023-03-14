ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению РИА Новости, разведчиками Западного военного округа (ЗВО) была обнаружена бронированная техника ВСУ, находящаяся в укрытии. Координаты местоположения были переданы экипажу танка Т-72БЗ, которые огневой мощью из пушечной установки 2А-46М5 125-мм калибра уничтожили вражеский объект.

Журналистам удалось пообщаться с танкистами и пронаблюдать за исполнением их боевых заданий на передовой на Лиманском направлении. Командир танковой роты с позывным «Успех» отметил, что воздушной разведкой была выявлена цель, которой оказалась бронетехника ВСУ в укрытии.

Поэтому перед экипажем танка Т-72БЗ стоит задача уничтожения техники врага. Успех подчеркнул, что главная работа танкистов на данном направлении – уничтожать выявленные цели противника для защиты пехотинцев ВС России, находящихся на рубеже обороны. По его словам, при благоприятных погодных условиях экипаж танка может выезжать до трех раз за день. За один выезд танкисты способны осуществить уничтожение до пяти вражеских целей.

Вам может понравиться

Ли Цян: изменения в политике КНР призваны решить демографическую проблему страны

Как пишет в своем материале «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна, китайские власти планируют заняться исследованием причин социальных проблем из-за сокращения населения страны, чтобы выработать

Al Jazeera: ПТРК «Корнет» может успешно ликвидировать западные танки «Леопард» и «Абрамс»

Издание Al Jazeera в Катаре проанализировало российское вооружение, которое применяется в конфликте на территории Украины, и сделало свои выводы. Согласно им, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» переносного типа может быть серьезной

В ДНР рассказали о возможности ВС РФ сформировать «Авдеевский котел»

Российские силы показывают хорошие результаты в боях на Авдеевском направлении. Однако, по словам депутата ДНР Владислава Бердичевского, вести речь о формировании «Авдеевского котла» все же еще рано. Бердичевский отметил, что