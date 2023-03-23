Ситуация на Артемовском направлении остается очень напряженной. Украинский полковник заявил о 13 боестолкновениях в Артемовске (украинское название Бахмут). Обозреватель «Свободной прессы» Ситников сообщает, что в Генштабе ВСУ выдвинули предположение об ужесточении боевых действий на северном фланге.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Сырский на данном направлении разделил зону ответственности с Тарнавским, являющимся командующим группировки «Таврия».

Отмечается, что коррупция в рядах ВСУ продолжает расти. Согласно данным украинских средств массовой информации, за ротацию с одного военнослужащего требуют минимум 10 тысяч гривен.

ЧВК «Вагнер» начали давление по направлениям Раздоловка-Васюковка-Веселое. Череватый отмечает, что российские силы уже начали наступательные действия путем продвижения на Купянск-Лиман. Позиции ВСУ на данном направлении находятся под огневым контролем российской артиллерии. Ситников отмечает, что у ВСУ на данный момент есть два пути: один котел в Артемовске или три на нескольких направлениях.