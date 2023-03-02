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Как следует из заявления ЦОС ФСБ России, на территории Климовского района, граничащего с Украиной, в Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с подразделениями вооруженных сил России проводят ряд мероприятий по выявлению и ликвидации группы украинских диверсантов, которые незаконно пересекли государственную границу.

По словам Александра Богомаза, занимающего должность губернатора Брянской области, на территорию российского региона проникла группа украинских диверсантов. Сообщается, что боевики обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего водитель был убит на месте, а 10-летний ребенок получил ранение.

Напомним, что еще в начале февраля 2023 года на территории Брянской области был установлен так называемый «желтый» уровень террористической опасности. В соответствии с решением российского президента Владимира Путина по отмене ограничения сроков уровней террористической опасности на территории российских регионов, данный режим в Брянской области будет соблюдаться бессрочно, и действовать на всей территории региона до решения об его отмене.

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