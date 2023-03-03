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Как сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на свои источники, российские разведчики смогли отследить перемещение группы украинских диверсантов, которые совершали регулярные атаки на приграничные поселки Российской Федерации.

Соответствующие кадры с ликвидацией украинских боевиков были опубликованы в Телеграм-канале издания. Сообщается, что благодаря использованию беспилотного летательного аппарата российские разведчики смогли обнаружить место дислокации украинских диверсантов. В результате точного артиллерийского удара большая часть украинских боевиков была ликвидирована, однако нескольким из них удалось убежать.

На опубликованных кадрах видно, как боевики вооруженных сил Украины использовали один из сельских домов в качестве своего места дислокации. По информации издания, данная группа диверсантов участвовала в нападениях на российские населенные пункты и занималась корректировкой артиллерийского огня по территории России.

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