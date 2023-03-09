ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные российских подразделений взяли под свой контроль две важные лесополосы, которые находятся в северной части ЛНР, рассказал боец из Западного военного округа, его позывной «Кострома». Об этом пишет РИА Новости.

Военный отметил, что основная суть не в Макеевке, а высотах, расположенных за ней. Сама Макеевка обустроена в низине и стратегической точкой быть никак не может. Важны высоты за ней, на которых боевики ВС Украины закрепили свои позиции ранее и оттуда ведут наблюдение.

Ранее Андрей Марочко, представитель ЛНР, сообщил, что боевики ВСУ создали новые переправы около населенного пункта Макеевка через реку Жеребец. Это могло быть связано с тем, что российские ВС бьют по целям на основных маршрутах подвоза боеприпасов и снабжения.

Вам может понравиться

Полковник Алехин: после освобождения Артемовска украинский фронт на Донбассе рухнет

Как заявил военный аналитик и полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с URA.RU, после освобождения Артемовска (украинское название Бахмут) украинский фронт на данном направлении рухнет, что позволит вооруженным силам Российской

В Сети появились кадры использования ракет MRSAM индийского зенитно-ракетного комплекса для уничтожения надводных целей

Пресс-служба ВМС Индии опубликовала кадры успешных испытаний своей ракеты MRSAM класса «земля-воздух» средней дальности для уничтожения надводной цели. Таким образом, индийские военные применили зенитную ракету в качестве средства противокорабельной борьбы,

Австрийский полковник заявил, что ВСУ уже начали отступление из Артемовска еще две недели назад

Украинские подразделения начали выходить из Артемовска (Бахмута) еще две недели назад. Об этом рассказал изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland полковник Маркус Райснер. Он отметил изначальную эвакуацию военной техники. Теперь же ВСУ выводят