Военные российских подразделений взяли под свой контроль две важные лесополосы, которые находятся в северной части ЛНР, рассказал боец из Западного военного округа, его позывной «Кострома». Об этом пишет РИА Новости.

Военный отметил, что основная суть не в Макеевке, а высотах, расположенных за ней. Сама Макеевка обустроена в низине и стратегической точкой быть никак не может. Важны высоты за ней, на которых боевики ВС Украины закрепили свои позиции ранее и оттуда ведут наблюдение.

Ранее Андрей Марочко, представитель ЛНР, сообщил, что боевики ВСУ создали новые переправы около населенного пункта Макеевка через реку Жеребец. Это могло быть связано с тем, что российские ВС бьют по целям на основных маршрутах подвоза боеприпасов и снабжения.