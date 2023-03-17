Работниками российской атомной отрасли было раскритиковано заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, касаемо подготовки украинских ученых к производству собственного ядерного топлива. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».

Украинский министр отметил, что в скором времени специалисты смогут разрабатывать и производить топливо для блоков ВВЭР-440. Однако российские атомщики заявили, что в полной мере осуществить вышесказанное украинские ученые не смогут. По их мнению, скорее всего имелись в виду составные части, необходимые для создания ядерного топлива.

Так один из экспертов отметил, что в данном случае речь идет не об урановых таблетках, а о других составляющих. По его словам, это будут, по всей вероятности, элементы тепловыводящих сборок, несущие конструкции, пружинки, дистанционные решетки. В общем, то, что не связано с ядерными таблетками. «Это Украина может производить прямо сейчас, но не более», – подчеркнул специалист.