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На Херсонском направлении, где линия фронта в настоящий момент проходит по реке Днепр, постоянно идут артиллерийские дуэли. В результате очередного удара российских артиллеристов по выявленной позиции ВСУ на территории одной из промзон Херсона был уничтожен склад с боекомплектом.

Также в районе Антоновки, расположенной в пригороде Херсона на берегу Днепра, было уничтожено место дислокации подразделения ВСУ. В результате точного удара российской артиллерии противник потерял 8 легковых автомобилей и 18 военнослужащих, а еще 10 солдат ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

В окрестностях Благовещенского была уничтожена натовская гаубица М777 американского производства вместе с артиллерийским расчетом. В результате удара российских артиллеристов противник потерял 6 военнослужащих, а еще двое получили ранения.

Напомним, что вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, расположенные на левом берегу Днепра. Под постоянными обстрелами со стороны противника находятся Алешки, Каховка, Новая Каховка и Голая Пристань.

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