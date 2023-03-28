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Издание Washington Examiner опубликовало материал о новейшем поколении российских субмарин, которые получили название «Ясень». Автор статьи Том Роган пишет, что у Москвы есть уже около четырех таких подводных лодок, которые она может задействовать в случае начала новой мировой войны.

Обозреватель является специалистом в области военных новинок и вопросов нацбезопасности. Он сообщил, что «Ясень» – это совершенно новое оружие, которое применяет 75-е силы.

Роган отметил, ссылаясь на слова американского генерала Глена Ванхерка, что Российская Федерация может применить новейшие субмарины для того, чтобы защищать свои границы в Атлантическом и Тихом океанах.

Он добавил, что власти Китая уже обратились к Москве с предложением о покупке «Ясеней», а это может указывать на повышение уровня угрозы.

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