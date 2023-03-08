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Российские штурмовые группы продолжают продвигаться вперед на Авдеевском направлении, с целью окружить гарнизон ВСУ, обороняющий город. Российская фронтовая авиация поддерживает наступление, нанося массированные бомбовые удары по выявленным позициям украинских подразделений.

Кадры ударов авиационными бомбами были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также на канале был выложен видеоролик, снятый одним из военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах он продемонстрировал одну из неразорвавшихся авиационных бомб, которая вспахала землю и уперлась в стену гаража.

По всей вероятности, осколочно-фугасная авиационная бомба не детонировала из-за того, что была сброшена с предельно малой высоты. При этом, на данном направлении усилилась работа армейской авиации, которая уничтожает выявленные позиции противника. Таким образом, российские силы пытаются минимизировать возможность ВСУ использовать резервы своих сил на Авдеевском направлении.

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