Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются на Авдеевском направлении. Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса начали применять против ВСУ уникальную тактику для подавления огневых позиций противника, что позволило сломить сопротивление украинских подразделений. Об этом в своем материале сообщает издание «Известия».

По словам командира батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» с позывным «Кот», плотным артиллерийским огнем вооруженные силы РФ смогли отодвинуть огневые позиции ВСУ далеко от линии боевого соприкосновения. Российский боец рассказал, что еще до недавнего времени Авдеевка считалась наиболее укрепленным городом-крепостью ВСУ.

Причем главной составляющей успешной обороны города со стороны противника была большая концентрация дальнобойных артиллерийских систем, расположенных в городе. По словам российского бойца, мощный «огневой кулак» ВСУ не позволял штурмовым группам ВС РФ успешно атаковать на Авдеевском направлении. Украинские силы накопили в городе много ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, включая как старые советские системы «Град», так и западные «Вампиры».

Однако российские подразделения смогли выработать успешную тактику противодействия украинской артиллерии. Сначала после мощной контрбатарейной борьбы уцелевшая артиллерия противника вынуждена отойти. Потом опорные пункты ВСУ уничтожаются точным огнем противотанковых комплексов. После чего там, где еще месяц назад невозможно было продвинуться и на несколько десятков метров, российские штурмовые подразделения совершают рывки сразу на несколько километров.