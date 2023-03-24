В планы Российской Федерации входит строительство трассы в обход Каспийского моря. Данный вопрос будет обсуждаться с правительством Туркменистана и Казахстана. Такую информацию журналистам РИА Новости сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснулин.

Он отметил, что 18 мая должен будет состояться Kazan Forum, где российская делегация с коллегами из Казахстана и Туркменистана вынесут на обсуждение вопрос о строительстве трасы в обход Каспийского моря. «Возможно, подпишем соглашение», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее по поводу обсуждения между Россией и Туркменистаном строительства автомагистрали вдоль восточного побережья Каспия сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в июне 2022 года заявлял о том, что мегатрасса «Меридиан», которой планировалось соединить Европу с Китаем, теперь будет перенаправлена в страны Каспийского моря, в том числе Иран.