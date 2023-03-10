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Западные СМИ отмечают годовщину с даты введения против России «адских санкций». Однако пресса указала на парадоксальные последствия. После введения ограничений Россия открыла для себя новые возможности для развития, а страны Европы, и одна из них – Британия – не перенесла санкционного режима. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с прогнозами МВФ, экономика России будет развиваться быстрее, чем британская. Указывается, что после введения санкций, жители Великобритании стали хуже питаться и меньше тратить денег на одежду, им приходится жить в неотапливаемом жилье и реже мыться.

Daily Mail при этом указывает, что граждане России как и прежде вкусно питаются, приобретают автомобили и хорошую одежду и не мерзнут в своих домах.

Журналисты взяли интервью у жителей Перми, которые показали снимки из магазинов, где в достатке много продуктов – отечественных и зарубежных. При этом англичанам все чаще недоступны мясо курицы, яйца, огурцы и помидоры. Для разведения птицы и выращивания овощей требуется много электроэнергии, стоимость которой увеличилась за год в несколько раз.

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