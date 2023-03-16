Военные США опасаются того, что элементы беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море, окажутся не в «тех руках». Скорее всего, Пентагон пересмотрит свою тактику ведения разведки в регионе, что приведет к неприятностям для союзников Белого дома, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне сообщили, что российские истребители Су-27 действовали непрофессионально, чем привели к падению дрона. Минобороны РФ имеет свою версию произошедшего и сообщило, что американский беспилотник в результате резкого маневра потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды, а российские самолеты не применяли никакого оружия.

Российский дипломат Анатолий Антонов, которого вызывали сразу после инцидента в Госдеп США, призвал власти Америки прекратить провокации рядом с российскими границами.

Аналитики считают, что теперь военные США будут действовать более аккуратно и вести свою разведку дальше от рубежей России.