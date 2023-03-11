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Российские военные изменили свои ракетные атаки для того, чтобы прорвать противовоздушную оборону Украины. Об этом сообщает тв-канал CNN.

В СМИ сказано, что таким способом ВС России проверяют возможности украинской обороны. За последние несколько месяцев российские военные увеличивали разрывы между ракетными атаками, применяли ракеты одновременно для того, чтобы сделать невозможным перехват.

Дуглас Барри, специалист Международного института стратегических исследований, отметил, что российские ВС сочетают дозвуковые крылатые ракеты с аэробаллистическими снарядами «Кинжал», а также применяют ложные цели.

Ранее в Киеве заявили, что ПВО Украины не имеют возможности сбивать российские ракеты «Кинжал».

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