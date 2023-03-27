Дмитрий Рогозин, ранее возглавлявший компанию Роскосмос, рассказал, как украинские боевики веселят российских военных в ночное время суток, когда выходят в радиоэфир. Об этом пишет «МК».

Он предположил, что «Студия Квартал-95» получает хорошие деньги за выступления в эфире на передовой в зоне спецоперации.

Рогозин написал в своем канале Телеграм, что каждую ночь в радиоэфире украинская девушка, подобно мифическим сиренам в Древней Греции, вещает эротическим голосом: «Переходите на нашу сторону, переходите!»

Также сообщается, то пропаганда ВСУ разбрасывает над российскими позициями с беспилотников поддельные купюры. Сначала это были банкноты с номиналом в тысячу рублей, на которых был напечатан призыв сдаться, теперь начали разбрасывать двухтысячные купюры.