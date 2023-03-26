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Кирилл Коктыш, политолог, рассказал, что если Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, а это пообещал сделать Владимир Путин, то это уравновесит провокации НАТО в ходе СВО на Украине.

Эксперт пояснил, что провокацией со стороны Запада является сосредоточение войск НАТО рядом с белорусской границей, и в первую очередь на территории агрессивной Польши, а также обещания Британии отправить на Украину боеприпасы с ураном.

По мнению политолога, если бы подобных факторов не было, то не было бы и необходимости размещать российское ядерное оружие в Белоруссии. А теперь это станет декларативным ответом на действия Запада. Коктыш считает, что такой ход со стороны Владимира Путина сдержит Украину, а также будет поводом для Запада задуматься о его участии в украинском конфликте.

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