Кирилл Коктыш, политолог, рассказал, что если Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, а это пообещал сделать Владимир Путин, то это уравновесит провокации НАТО в ходе СВО на Украине.

Эксперт пояснил, что провокацией со стороны Запада является сосредоточение войск НАТО рядом с белорусской границей, и в первую очередь на территории агрессивной Польши, а также обещания Британии отправить на Украину боеприпасы с ураном.

По мнению политолога, если бы подобных факторов не было, то не было бы и необходимости размещать российское ядерное оружие в Белоруссии. А теперь это станет декларативным ответом на действия Запада. Коктыш считает, что такой ход со стороны Владимира Путина сдержит Украину, а также будет поводом для Запада задуматься о его участии в украинском конфликте.