Военные ЧВК «Вагнер» под Артемовском (укр. название Бахмут) разгромили украинскую колонну. Бой запечатлен на видео, а кадрами уничтожения колонны противника поделился военкор Семен Пегов в своем канале Телеграм WarGonzo.

В сообщении говорится, что обстановка в Артемовске подходит к своей кульминации. На территории города идут жесткие сражения, украинцы пытаются идти в контратаку и вернуть позиции, которые они потеряли.

Отмечается, что «вагнеровцы» успешно пресекают подобные попытки со стороны украинских боевиков. На опубликованном видео видно, как в ходе одной из атак российские бойцы при помощи артиллерийского огня накрыли колонну ВС Украины, в которой были пикапы, танк и одна боевая машина пехоты.