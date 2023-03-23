Российские военные из установок «Град» нанесли удары по ряду укреплений боевиков ВСУ на Донецком направлении, которые были укрыты маскировкой. Данные о том, какие потери понес неприятель, не раскрываются.

Сражение прошло в ночное время суток. Кадры выполнения боевой задачи опубликовало российское Министерство обороны.

Сообщается, что данные о позициях неприятеля подразделение ВДВ РФ получило после того, как была проведена воздушная разведка местности при помощи беспилотников. После этого расчеты направились в район выполнения поставленной задачи. После этого были выпущены реактивные снаряды по координатам, переданным разведкой. В результате цели были поражены.

После нанесения удара военные РФ сразу же сменили позицию для того, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ.