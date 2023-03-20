Российское Министерство обороны сообщило о применении гаубиц «Мста-Б» военными группировки «О».

Отмечается, что артиллерийские подразделения РФ полностью разгромили укрепрайоны боевиков ВСУ, которые были замаскированы в лесополосе. Неприятель был обнаружен при помощи беспилотников, которые также применялись для корректировки ударов.

Командир подразделения, работающий под позывным «Белка», рассказал, что украинские националисты решили ударить в ответ, но не смогли остановить российских военных.

Сообщается, что ВС России часто применяют гаубицы «Мста-Б» для того, чтобы уничтожать пехоту неприятеля, а также боевые машины и укрепления.

Ранее российский военный с позывным «Тайфун» рассказал, что командование ВСУ бросает солдат в штурмы, которые являются самоубийственными, в ходе них нацисты теряют огромное количество личного состава.