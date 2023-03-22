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Известный российский военный эксперт Алексей Рамм прокомментировал решение правительства Великобритании поставить вооруженным силам Украины боеприпасы с обедненным ураном.

По его словам, подобные боеприпасы уже применялись вооруженными силами США во время специальной военной операции «Буря в пустыне», проходившей в Персидском заливе в далеком 1991 году. Тогда советские танки Т-72, стоящие на вооружении армии Ирака, не смогли справиться с попаданиями подобных боеприпасов.

Рамм объяснил, что российские конструкторы при разработке современной танковой брони учитывали факт применения противником бронебойных боеприпасов с урановым сердечником. Поэтому современные танки ВС РФ, такие как Т-72Б3М с увеличенной бронированной защитой, Т-90 и Т-90М рассчитаны на противостояние подобным бронебойным боеприпасам.

Также военный эксперт напомнил, что боеприпасы с сердечником из обедненного урана, которые замминистра обороны Британии Аннабель Голди пообещала передать ВСУ, могут нанести намного больший вред экологии, а не российским танкам.

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